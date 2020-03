Pocher: Sein witziges Corona-Video

Da nimmt jemand seine Arbeit im Homeoffice besonders ernst und das trotz ausgebrochener Corona-Infektion! Jeden Tag gibt es ein neues Witz-Video von Oliver Pocher auf Instagram zu sehen.

Pocher verarscht Influencer

Sein Lieblingsziel derzeit, nachdem er es aufgegeben hat, den Wendler auf den Arm zu nehmen, ist die Influencer-Szene. Pocher stößt sich zunehmend daran, dass in jedes Posting Rabattcodes eingebaut werden und Werbung für sein Empfinden zu schamlos stattfindet. Auch eine Charity-Aktion gegen Hass im Netz, die jüngst stattgefunden hat, bekrittelt er – es gehe nur um billige Likes.

Raul Richter unterstützt

Darum hat Oli ein eigenes Video aufgenommen, in dem startet er seine eigene Aktion. Auf witzige Art will er gegen das Virus kämpfen. Pocher plädiert dafür, die Uhr eine Stunde nach vor zu stellen, so wäre der Alltag irgendwann um eine Stunde schneller wieder normal… Für die berührende Klaviermusik im Hintergrund hat er sich Kollegen und GZSZ-Star Raul Richter geholt. Der kann wirklich gut in die Tasten hauen. Wie, das zeigt er im Video…