Vom Social-Media-Beef zum großen Showduell bei RTL: Die zwei Rivalen Oliver Pocher (42) und Michael Wendler (47) trafen nach einem seit Wochen auf Instagram geführten Zoff nun endlich am Sonntagabend, 1.3., live bei RTL aufeinander.

Pocher und Wendler in Duellen

In mehreren Duellen – vom Song-Erraten zum Memory-Spielen bis hin zu einer Kissenschlacht – spielten die zwei Kontrahenten voll auf Angriff – zum Teil unterstützt von ihren Partnerinnen Amira Pocher und Laura Müller. Oliver Pocher nutzte jede Gelegenheit den Wendler durch den Kakao zu ziehen. Der Schlagersänger nahm das stoisch hin.

© TVNOW / Stefan Gregorowius

Laura war 17 bei ihrem ersten (Wendler) Mal. Und er?

Wie jung war der Wendler bei seinem ersten Mal?

Beim Duell, in dem es darum ging, welches Paar einander besser kennt, kam es zu der einen und anderen saftigen Erkenntnis. So mussten sowohl Pocher als auch Wendler viel Kritik von ihren Herzdamen einstecken, als es darum ging zu beantworten, wer mehr Zeit am Handy verbringt. Das Urteil von Laura und Amira war eindeutig: Ihre Männer! Das führte zu einer unerwarteten Welle der Sympathie zwischen Oli Pocher und Micha Wendler - füreinander! Doch zuvor sorgte die Beantwortung einer Frage für viel Aufsehen. Gesucht wurde das Alter, in dem die Männer ihre Unschuld verloren haben. Und just Schlagerbarde Micha druckste bei diesem Thema herum. Dann versicherte Laura ihm umgehend, er müsse keine Angst haben. Sie werde in dem Fall was anderes hinschreiben. Zumindest volljährig. Auf der Tafel dann zu lesen war die Zahl 18. Und alle fragen sich nun: WIE jung war der Wendler bei seinem ersten Mal?

© TVNOW / Stefan Gregorowius

Zum Schluss ging es sehr brav zu

Penis-Bild: Update

Ein weiteres Privat-Detail über den Wendler wurde dank der frechen Fragen von Oli Pocher auch enthüllt: Das Penis-Bild, das von ihm im Umlauf war, zeigt zwar sein Gesicht, nicht aber seinen Schniedelwutz; war also fake.

Alle Infos findet ihr bei TVNOW.at

Pochers großer Sieg - eine Entschuldigung vom Wendler