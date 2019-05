Ende 2018 überraschte Comedian Oliver Pocher (40) mit seinem Liebes-Outing, damals kam heraus, dass er die Kärntnerin Amira datet: „Sie war ja schon öfters mit dabei. Und wenn sie mir immer hinterherläuft, dann muss ich ja mal ein gemeinsames Foto machen“, lautete seine wenig charmante Beziehungsbestätigung.

Süße Ankündigung

Das Kärntner Model Amira Aly (26) ist Pochers neue Freundin und lebt bereits seit geraumer Zeit mit ihm in Köln. Jetzt erwartet sie das erste gemeinsame Kind, wie auf einem Instagram-Posting ersichtlich ist. Auf dem Bild sind zwei große Sicherheitsnadeln zu sehen und die mit braunen Haaren trägt eine kleine Sicherheitsnadel in sich. Süß! Für Pocher ist es das vierte Kind. Eine Tochter und Zwillings-Buben hat er zusammen mit seiner Ex Alessandra Meyer-Wölden.