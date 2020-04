Pochers: Baby Nummer 2 für Oli und Amira?

Oliver und Amira Pocher haben in der Isolation begonnen, ihre Fans regelmäßig mit einem Podcast zu unterhalten. In einer der letzten Folgen sprachen sie über ein äußerst privates Thema. Nämlich ihre Verlobung. Oli hat Amira einen Antrag gemacht, nachdem sie beide zusammen auf einem Festival waren, in der Früh, als all noch schliefen. Amira fand es schade, dass er sich nicht direkt am Parookaville-Festival getraut hat, um ihre Hand anzuhalten.

Hochzeits-Sause

Trotzdem erinnern sich die beiden sehr gerne an diesen Tag zurück. Für ihre zweite Hochzeitssause haben sie sogar geplant mit all ihren Gästen das Festival zu besuchen. Ursprünglich wäre es diesen Sommer so weit gewesen, doch die Pläne müssen coronabedingt verschoben werden.

Noch ein Baby

Wahrscheinlich auf den Sommer 2021. Was Amira dazu zu sagen hat? „Ich hoffe, dass ich dann nicht schon wieder schwanger bin.“ Oho, eine eindeutige Ansage. Für Oli wäre es Kind Nummer fünf.