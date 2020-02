Quoten-Flop: Klum schiebt Schuld auf Conchita

Gerüchte. Karrieretechnisch ging es im letzten Jahr für Conchita Wurst (31) wieder bergauf. Mit dem Jury-Posten in der Show Queen of Drags an der Seite von Heidi Klum (46) hat der Musiker die Chance bekommen, auch im Fernsehen Fuß zu fassen. Souverän beurteilte er die Drags – schließlich ist er der Einzige in der Jury, der Erfahrung mit dem Thema hat. Doch nun soll Heidi Klum gerade mit seiner Performance unzufrieden sein.

Shitstorm gegen Heidi und ein Sündenbock

Traurig. Dabei war es doch Heidi selbst, die von der LGBT-Szene kritisiert wurde, da sie laut dieser in der Sendung eine Fehlbesetzung sei. Der Quoten-Flop bestätigte das. Weniger als eine Million Zuschauer saßen beim Finale vor den Bildschirmen und normalerweise würde ProSieben die Sendung absetzen. Nicht aber im Falle einer Klum. Nun muss ein Sündenbock her und der heißt Conchita. Dem ESC-Star kann es aber herzlich egal sein, wie sich Heidi entscheidet, denn er hat heuer auch so einen ­vollen Terminkalender. Von 3. Februar bis 13. März tourt er mit der Truth Over Magnitude-Show, singt unter anderem auch drei Orchesterkonzerte in Australien.

Umzug. Außerdem plant Wurst Österreich für eine Weile den Rücken zu kehren: „Ich ziehe dieses Jahr nach Amsterdam. Ich freu mich sehr darauf, auch wenn es nur zwei Monate sind“, sagt er gegenüber der holländischen Sendung RTL Boulevard. Vermutlich verweilt Wurst dann während des ESC in Holland.