RAF Camora: Drohung nach Polizei-Razzia

Aufreger. 12.000 Fans jubelten Freitagabend beim Konzert von RAF Camora (35) und Bonez MC (33). Danach gab es Backstage-Drogenkontrollen und es kam zu zwei Verhaftungen. Insgesamt verzeichnete die Polizei bei dem Konzert in München 60 Anzeigen und registrierte 31 Fahrten unter Drogeneinfluss. Bei RAF Camora saß der Schock wohl doch tiefer, als er zugeben möchte. Der Wiener Musiker ließ sich am Samstag im Spital Infusionen geben, nachdem er 39 Grad Fieber gemessen hatte. Abends verausgabte er sich dann aber dennoch in der Messe Graz. „Alles für die Show“, schrieb er auf Instagram und sorgte gleich erneut für Wirbel, indem er seine Fans „All cops are bastards“ rufen ließ.

Drohungen. Der Polizei-Einsatz in München ließ die Fans rabiat werden: Die Beamten wurden auf Instagram bedroht. Unter anderem stand dort: „Wir stechen euch ab, ihr Scheißbullen.“ Zwei Musiker wurden festgenommen.