Rammstein-Sänger schockt mit Porno-Video

Rammstein-Frontmann Till Lindemann (57) testet mit seinem neuen Musikvideo die starken Nerven seiner Fans: Amputierte Körper, gequälte Leiber und im zweiten Teil des Clips kommt es zu einer wilden Sex-Party mit vielen Frauen. Zu pervers allerdings für Youtube. Die Videoplattform stellt eine zensierte Version des Musik-Clips "Platz eins" online.

Um das Video unzensiert zu sehen, muss man sich bei einer Sex-Seite anmelden. Einige Lindemann-Fans kritisieren Youtube auf Facebook und in Internetforen, dass nur das zensierte Video auf der Plattform zu sehen sei.

In der unzensierten Version sieht man, wie Lindemann eine junge Frau mit einem Dildo befriedigt. Er lässt sich oral verwöhnen und hat Sex mit gleich mehreren Frauen - auch mit der Frau, mit der er Anfang November in New York gesehen wurde.