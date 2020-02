Rap-Star Gzuz festgenommen!

Weil der Gangstar-Rapper Gzuz am Dienstagmorgen nicht zu einem Gerichtstermin erschien, suchte ihn die Polizei in seinen Wohnungen auf. Doch er war nicht anwesend, stattdessen postete der Musiker gegen 10 Uhr auf Instagram ein Video, in dem er sich über die Benzin-Preise beschwert.

Gegen Mittag tauchte der Musiker dann endlich bei Gericht auf und wurde sofort festgenommen. Im schlimmsten Fall droht ihm jetzt, dass er bis zu einem neuen Verhandlungstermin in Untersuchungshaft bleiben müsse, verkündete ein Gerichtssprecher, wie "Bild" berichtet.

Aktuell werden Gzuz Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, das Sprengstoff- und das Waffengesetz vorgeworfen.