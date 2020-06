Sarah Lombardi zeigt sich im knappen Bikini

Sarah Lombardei ist gerüstet für den Sommer! Auf Instagram zeigt sie ihre sportliche Figur im super-knappen Bikini. Die 27-jährige Sängerin freut sich sichtlich über ihr Kleidungsstück: "Den würde ich auf jeden Fall mit einpacken, wenn´s in den Urlaub geht", schreibt Sarah in ihrer Instagram-Story.

Lombardi hat bereits Urlaubs-Pläne

Sie verrät in der Insta-Story, dass sie bereits Reisepläne schmiedet. Schon Anfang Juli will sie möglicherweise verreisen. Aber wirklich sicher ist es noch nicht, dass sich Lombardi in den Urlaub verabschieden wird.

Die 27-jährige lässt ihre Fans noch rätseln wohin und vor allem mit wem sie reisen würde. Ob es ihr Freund Julian Büscher (27) sein wird, der sie in den Sommer-Urlaub begleiten wird?