Schwangerschaftsgerüchte um Lilly Becker

Huch, was ist denn da los? Lilly Beckers jüngstes TikTok-Video sorgt für Aufregung. Darin schwenkt Lilly zu passender Musik einen Schwangerschaftstest in die Kamera. Danach wirft sie ihn über die Schulter.

Schwangerschaft-Clip von Becker?

Fans des Models sind erstaunt, fragen sich, was es mit diesem Clip auf sich hat. Zwar soll Lilly schon vor einigen Wochen mit einem attraktiven neuen Mann an ihrer Seite gesichtet worden sein, doch leidet die Ex von Boris Becker an Endometriose. Diese häufige Frauenkrankheit macht eine Zeugung schwerer.