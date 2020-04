Selten: Heidi Klum postet Familienfoto

Huch, war das ein Versehen oder Absicht? Die erfolgreiche Unternehmerin Heidi Klum hat nun ein Foto ihrer ganzen Familie auf Instagram veröffentlicht. Fans des Models wissen: das hat absoluten Seltenheitswert. Denn die Privatsphäre ihrer Kinder hat absolute Priorität im Hause Klum.

Klum-Kids werden erwachsen

Andererseits werden die Kleinen immer größer. Heidis älteste Tochter Leni wird am 4. Mai bereits 16 Jahre alt, ist längst ein Teenager. Si hat seit einiger Zeit sogar einen eigenen Instagram-Account, will in die Fußstapfen ihrer berühmten Mama treten und Model werden. Höchste Zeit also, die Kinder an die Öffentlichkeit zu gewöhnen.

Solidarität

In diesem speziellen Fall hat das Bild eine große Symbolkraft. Hier geht’s um Solidarität! Familie Klum zeigt sich nämlich mit Mund-Nasen-Schutz auf der Aufnahme. Dem derzeitigen Trend schlechthin…