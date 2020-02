'Sie hat nur geweint': Papa Reim äußert sich zur Ausspann-Affäre

Diese Geschichte erschüttert die deutsche Promiwelt und das Internet: Schlagerstar Michelle (47) soll ihrer Tochter Marie-Louise Reim (19) den Freund ausgespannt haben, wie die "Bild" berichtet. Michelle ist seit ein paar Wochen mit einem Geschäftsmann, Steve Feige (40) liiert, sie haben sich bereits in der Öffentlichkeit gezeigt und sollen sehr happy miteinander wirken. Doch das pikante Detail an dieser Liaison: Vor Michelle datete Steve deren Tochter Marie-Louise!

Teilten sich schon ein Hotelzimmer

Der "Bild" flüsterte ein Vertrauter der Sängerin, dass die Beziehung zwischen Michelle und Steve begann, als dieser noch mit Marie-Louise liiert war: "Michelle hat ihrer Tochter den Freund ausgespannt. Steve war sogar noch mit Marie-Louise zusammen, als er und Michelle sich nach einer Fernsehsendung schon das Hotelzimmer teilten." Marie-Louise soll ahnungslos gewesen sein, für sie sei eine Welt zusammengebrochen. Tochter und Mutter hatten stets ein enges Verhältnis, dieser Vertrauensbruch sei schlimm für die Tochter. Nun herrsche Funkstille zwischen den beiden. Marie-Louise stammt aus der Beziehung Michelles mit Matthias Reim.

© Getty Images

Früher ein Herz und eine Seele: Michelle und ihre Marie-Louise

Matthias Reim: Glaube meiner Tochter

Marie-Louise bestätigt den Sachverhalt nun gegenüber der "Bild": Sie sagte: „Ja, es war so! Und ich war verletzt. Aber ich habe liebe Menschen um mich, die mir sehr geholfen haben. Jetzt wünsche ich den beiden viel Glück", so die 19-Jährige. Zu den Menschen, die sie unterstützen, dürfte allen voran ihr Vater Matthias gehören. Der 62-jährige Musiker erklärte nun ebenfalls via "Bild", dass seine Tochter in den vergangenen Tagen bei ihm Unterschlupf gesucht habe: "Ich glaube Marie-Louise jedes Wort. Sie war gerade zehn Tage bei mir und hat nur geweint." Immer wolle er für seine Tochter da sein, habe versucht sie zu trösten und aufzubauen. Sängerin Michelle hat sich bislang nur mit "Kein Kommentar" zur Causa geäußert, der besagte Freund, Steve Feige, meint, er und Michelle seien nur befreundet.