Sie ist erst 23: Ex-GNTM-Model Nathalie hat Krebs

Ihre Mutter bestätigt gegenüber der BILD: „Bei Nathalie ist im frühen Stadium Krebs im Uterus nachgewiesen worden. Ihre Großmutter hatte auch Krebs und musste sich die Gebärmutter komplett entfernen lassen.“

Volk wurde 2014 bekannt, als sie es bei der der 9. Staffel von Germany’s Next Topmodel bis ins Halbfinale schaffte. Es folgten TV-Shows wie das Dschungelcamp und Goodbye Deutschland sowie ihre eigene Sendung Natalies Welt. Privat ist die 23-Jährige mit Multi-Millionär Frank Otto (62) zusammen. Zuletzt war sogar von einer Hochzeit die Rede.

Kritik an Heidi Klum

Anfang 2018 zog das Model an die US-Westküste, um dort zu studieren. „Sie ist noch in den USA und möchte ihr Studium zu Ende bringen. Sie ist ständig zur Beobachtung bei einem Arzt. Ich hoffe, dass alles gut wird“, so ihre Mutter zur BILD.

Nathalie erhob auch immer wieder Vorwürfe an Heidi Klum. Die GNTM-Oberjurorin würde die Mädchen krank machen.