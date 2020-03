Silbereisen: "DSDS"-Einstand mit Unterhose

Spaß. Den ersten Arbeitstag in der DSDS-Jury hat Schlagerstar Florian Silbereisen (38) gut hinter sich ­gebracht. War er anfangs noch eher zurückhaltend, sorgte er gegen Ende für die größte Überraschung. Weil ihm der Auftritt von Ramon (26) sichtlich gefiel, zückte er seine rote Unterhose und warf sie ihm auf die Bühne. „Sie ist frisch gewaschen, zieh sie an, die soll Glück bringen“, sagte er zu dem verdutzten Kandidaten. Ramos Begeisterung hielt sich in Grenzen: „Bist du sicher, dass die gewaschen ist“, fragte er und griff die Hose mit den Fingerspitzen an.

Ärger. Für Dieter Bohlen gab es indes einen gewaltigen Shitstorm auf Insta­gram, da er ganz einfach eine Kandidatin nach ihrem Auftritt umarmte und offensichtlich vergessen hat, dass das Coronavirus umgeht.