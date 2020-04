So lebt Florian Silbereisen nach Fischer-Trennung

Florian Silbereisen Superstar! Seitdem sich das einstige Traumpaar des Schlagers, Helene Fischer und Florio, getrennt haben, scheint es mit seiner Karriere noch besser zu laufen. Seit 30 Jahren ist der Schlagersänger bereits im Business tätig, im letzten Jahr sind einige neue, äußerst erfolgreiche Projekte dazugekommen.

Silbereisen: Beliebter Kapitän

Im TV macht Silbereisen gerade die große Karriere und zwar nicht in Schlagerstadl und Co. Er ist seit einigen Folgen der neue Kapitän vom „Traumschiff“. Darin präsentiert er sich äußerts smart, umsichtig und galant, wie es die Rolle erfordert. Dazu ist er mit vielen Fähigkeiten ausgestattet, die ihm den Beinamen deutscher 007 eingebracht haben. Auch seine spontane Jurorentätigkeit bei DSDS brachte ihm viel Lob ein.

Snowboarden im Sand – Flori kann alles

Man würde meinen, so viel Erfolg könnte dem Schlagerstar zu Kopf steigen. Das Gegenteil soll allerdings der Fall sein, wie es in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Bunte heißt; dort meldet sich eine Redakteurin zu Wort, die ihn schon lange kennt. Flori sei ein sehr bescheidener Mensch, auf der Bühne derselbe wie dahinter, komplett authentisch. Dass er schon 30 Jahre im Business tätig ist, freut er sich über Erfolg, bleibt allerdings am Boden. Nach der Trennung von Helene Fischer wohne er abwechselnd in seinem Haus in Bayern – es befindet sich in der Nähe des Ortes, wo er aufgewachsen ist. Ein weiteres Anwesen hat er in Österreich. Dort verbringt er gerne Zeit, wenn er keine beruflichen Verpflichtungen hat.