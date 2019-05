So sexy ist Beckers neue Liebe

Beziehung? Bereits Anfang März sorgte Ex-Tennis-Ass Boris Becker (51) mitten im Scheidungskrieg mit Noch-Ehefrau Lilly (42) für Aufsehen, als er erstmals mit dem 31-jährigen Model Layla Powell in der Öffentlichkeit auftauchte. Inzwischen sind die beiden öfter zusammen gesehen worden und es wird spekuliert, ob Powell nicht die neue Frau an Beckers Seite sein könnte.

© Manfred Baumann

Heiß! Jetzt sorgt ausnahmsweise Powell selbst für Furore. Für seinen im Oktober erscheinenden Erotik-Kalender traf Austro-Fotograf Manfred Baumann Layla in London zu einem Shooting. „Layla ist mehr als nur sexy und ein Supermodel“, so Baumann. „Sie ist clever und so witzig, ich habe noch nie so viel gelacht bei einem Erotik-Shooting“, legt der Star-Knipser nach.

© Manfred Baumann

Ob Boris die Bilder seiner Model-Freundin Layla schon vorab zu Gesicht bekommen wird, wollte Baumann aber nicht verraten.