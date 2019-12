So sexy wird Weihnachten mit Helene Fischer

Schlager-Star Helene Fischer präsentiert am ersten Weihnachtsfeiertag (25. Dezember, 20.15 Uhr, ZDF) ihre diesjährige Weihnachtsshow und zeigt sich darin fit wie immer. In bauchfreien oder eng anliegenden Outfits schwingt sie sich durch die Lüfte und liefert eine 180-minütige Hit-Show mit Star-Gästen wie Nick Carter, Josh Groban, Roland Kaiser, Howard Carpendale und Andreas Gabalier. Dass Letzterer einen Auftritt in der Sendung hat, sorgt nicht bei allen Fans für Begeisterung.

Shitstorm

Fischers Anhänger sind der Meinung, dass sich Gabalier rechten Gedankenguts bedient und somit nicht in die Weihnachtsshow passt. Zudem sei er homophob und frauenfeindlich. Das wirft ihm das deutsche Portal watson vor. Der Musiker selbst will davon nichts wissen, rechtfertigte sich immer wieder. Bei der Show geht es aber schließlich eh nur um die Musik.

