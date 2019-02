Sophia Vegas: Das Baby ist da!

Sophia Vegas ist am Sonntag zum ersten Mal Mutter geworden. Die 31-Jährige und ihr Freund, der Amerikaner Daniel Charlier, dürfen sich über die erste gemeinsame Tochter freuen. Für Vegas ist es das erste Kind, Charlier hat bereits drei Söhne aus einer früheren Beziehung. Einen Namen hat das Paar, das sich letztes Jahr auf einer Party in Los Angeles kennenlernte, auch schon. Amanda Jacqueline heißt der jüngste Familienzuwachs.

Am Sonntagmorgen unserer Zeit postete die Blondine eine Videobotschaft, dass ihre Fruchtblase geplatzt ist. Nur zwei Stunden später kam die kleine Amanda schließlich per Kaiserschnitt und eine Woche vor errechnetem Geburtstermin auf die Welt. Am Ende ging also doch alles gut. Denn erst vor einigen Tagen musste Sophia schon einmal ins Krankenhaus, da es Komplikationen gegeben hat.