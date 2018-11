Sorge um schwangere Sophia Vegas

Die werdende Mutter ist bereits im siebten Monat schwanger und freut sich gemeinsam mit ihrem Partner Daniel in den USA auf ihr Baby. Doch die Powerfrau kann die Arbeit nicht sein lassen, weshalb ihr Liebster nun die Reißleine zieht.

Feierabend

"Er ist derjenige, der sieht, wenn ich müde bin. Und der mich stoppt und sagt: Es ist Feierabend", berichtet Sophia im Interview mit RTL. "Dan sagt immer so schön: Ich bin wie eine Duracell, ich bin nur am Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten. Bin immer am Machen, Machen, Machen."

Ausflug

Deshalb hat Dan seiner Freundin nun einen Drei-Tages-Ausflug nach Santa Barbara spendiert, damit sie am Strand mal so richtig ausspannen kann. Denn die beruflichen Reisen quer durch Amerika schlauchen auf Dauer ganz schön, wie Sophia einsieht: "Es ist natürlich schon was anderes, wenn man schwanger ist."

Babykugel

Auf den Strand-Schnappschüssen der 31-Jährigen ist nun auch endlich eine richtige Babykugel zu erkennen. Lange hatten die Fans sich gewundert, warum Sophias Bauch noch so flach war, auf Instagram erklärte das It-Girl jedoch vor einer Weile, dass das an ihrem jahrelangen Training liege: "Meine Bauchmuskulatur hält sichtlich noch alles sehr gut zusammen. Das harte jahrelange Training zahlt sich definitiv aus und erspart mir, neue Klamotten shoppen zu gehen."