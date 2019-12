Splitterfasernackt! Klum streckt Po aus der Wanne

Am Donnerstagabend wurde die glückliche Gewinnerin der TV-Show "Queen of Drags" gekürt. Mehrere Wochen lang suchten Heidi Klum, Bill Kaulitz und Conchita Wurst in der Sendung die Drag-Königin. Schließlich machte Yoncé Banks das Rennen und darf sich über das Preisgeld von 100.000 Euro, einem Kosmetikvertrag und einem Magazin-Cover freuen. Und Heidi Klum? Die freut sich offenbar, dass die Dreharbeiten zu Ende sind.

Zunächst postete sie auf Instagram ein Jubelfoto mit Yoncé Banks und dann noch einen Schnappschuss aus der Garderobe.

Nach dem großen Finale der Show meldete sich Heidi Klum schließlich noch einmal aus der Badewanne bei ihren 7 Millionen Followern auf Instagram.

Ihr Körper ist beinahe vollständig mit Schaum bedeckt. Aber eben nur beinahe – denn frech lässt Klum ein wenig von ihrem Bein und der Schulter hervorblitzen, den Po streckt sie dabei aus dem Wasser.