Wenn das keine Steilvorlage für weitere Neckereien im Netz wird... Schlagerstar Michael Wendler hat angekündgt, mit seiner Freundin Laura Müller gleich zwei Duette für sein neues Album aufzunehmen.

Laura und Micha: Duett

In den Songs soll es natürlich um die Liebe gehen. Die Plattenfirma ist happy, das Pärchen auch und Oliver Pocher vermutlich erst recht. Doch die große Frage ist wie wird das Gesäusle klingen, das der 47 Jahre alte Sänger mit seiner 19-jährigen Freundin ins Mikro hauchen wird? Im Interview mit der Bild verrät der Wendler erste Details zum Projekt: "Sie wird keine Solo-Sängerin, sie hat aber Potenzial für ein wunderschönes Duett mit mir." Vor einer DSDS-Jury würde sie wahrscheinlich nicht weiterkommen. Aber zusammen mit ihm soll es klappen. Wendler: "Und wenn man das gut macht und ihre Parts schön einsetzt, kann das erfolgreich sein."

Wendler: Vor kurzem wollte er nicht

Funfact am Rande: Noch vor Kurzem betonte der Wendler immer wieder, dass er nicht mit seiner Laura singen werde. Aktuell stellt er lachen klar, dass ihn sein Geschwätz von gestern nicht mehr interessiere. Mittlerweile hat Laura dank Lets Dance und Playboy auch ein eigenes Standing in der Öffentlichkeit und ist zur lukrativen Marke geworden. EX-DSDS-Juror Thomas Stein sieht in dem Vorhaben durchaus Erfolgschancen: Hier geht es mehr um Merchandise, als um Plattenverkäufe."

Laura ist übrigens wieder im TV zu sehen - bei Let's Dance mit einem Wiener Walzer.