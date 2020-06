Steuerfahndung ermittelt: Rätsel um Lagerfeld-Erbe

Es könnten rund 400 Millionen Euro sein, die Modezar Karl Lagerfeld nach seinem Tod im letzten Jahr hinterließ. Doch nicht nur, dass noch immer unklar ist, wer das Vermögen erben soll, wird dieses auch noch immer untersucht. So sollen zig Millionen an der Steuer vorbeigeschleust worden sein.

Gerüchte, dass Lagerfelds Katze Choupette das gesamte Vermögen erbt, sollen nicht stimmen. In seinem Testament sollen seine „Buben“ bedacht worden sein. Seitdem tobt unter jenen sieben „Musen“ ein Streit, wen Karl der Große am liebsten gehabt hätte – der dann auch den Löwenanteil am Vermögen bekommen soll. Katze Choupette soll angeblich mit einer Leibrente bedacht worden sein.