Er wurde nur 34 Jahre alt: Ferdinand Schmidt-Modrow ist tot.

Schmidt-Modrow: Vorerkrankung

Der Schauspieler war bekannt aus der Daily Soap "Sturm der Liebe" oder "Dahoam is dahoam". Wie die Gala und Bild berichten, soll ein Statement über die Umstände seinen Todes Aufschluss geben, das soll in den nächsten Stunden veröffentlicht werden. Es wird gemutmaßt, dass eine nicht "erkannte Vorerkrankung" die Ursache sein soll. Schmidt-Modrow befand sich seit einigen Tagen in Bremerhaven, wo er auch verstorben sein soll. Die Kommenatre seiner Fans häufen sich bereits unter einem Facebook-Posting

Karriere von Schmidt-Modrow

Schmidt-Modrow hatte sein Filmdebüt im Streifen "Grenzverkehr"(2004). Es folgten unter anderem Rollen in "Beste Zeit" und der Fortsetzung "Beste Gegend" von Marcus H. Rosenmüller.