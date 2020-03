Sylvie Meis: Geheime Details ihrer Traumhochzeit

Die niederländische Moderatorin und Werbefigur Sylvie Meis ist im Liebesglück. Seit Sommer 2019 ist sie mit dem Künstler Niclas Castello zusammen, seit kurzem sind die beiden auch verlobt. Das Kennenlernen fand ganz romantisch bei einer anderen Hochzeit statt: Als Barbara Meier ihren Klemens Hallmann in Venedig heiratete, wurde Sylvie Niclas vorgestellt und bei beiden funkte es.

Meis und Castello: Private Feier

Nun werden Details der Hochzeit bekannt, Sylvie Meis hat sich gegenüber Bunte geäußert. Die Zeremonie sowie die Feierlichkeiten sollen im Juni in der Toskana stattfinden. Seit einigen Wochen soll eine elegante Villa gemietet sein, bleibt zu hoffen, dass sich bis dahin die Lage rund um das Corona-Virus in Italien entspannt hat… "Es wird eine ganz intime kleine Hochzeit im privaten Kreise. Es wird nicht – wie alle denken – ein Riesen-Showbiz-Zirkus", so Sylvie vor kurzem in einem RTL-Interview.

Teures Brautkleid

Auch zum Hochzeitskleid hat Sylvie etwas ausgeplaudert. Sie wählt eine traumhafte Kreation des Labels Galia Lahav. Die Roben, die auch Hollywood-Stars gerne tragen liegen preislich zwischen 9.500 bis 28.000.