Sein erstes Mal vergisst man nie und natürlich erinnert sich auch die 33-jährige Janine Pink ("Promi Big Brother", "Promis unter Palmen") daran. Am Mittwochabend packte sie im TV gerne darüber aus. Sie verriet in der Sex-Dokureihe "So liebt Deutschland – Der große Verkehrsbericht" (Sat.1): "Ich hatte damals meinen ersten Freund, aber wir haben nicht miteinander geschlafen. Da war ich noch Jungfrau. Der hat in meinem Haus gewohnt. Und dann hatte ich meinen ersten richtigen Freund. Der hat gegenüber gewohnt und hat mir immer in mein Zimmer geguckt."

"Mein richtiger Freund hat dann meinen Ex-Freund kennengelernt – und die haben sich gut verstanden", erzählt Janine weiter. "Wir trafen uns zu dritt zu einem TV-Abend und haben alle in einem Raum, im Wohnzimmer, übernachtet. Mein erster richtiger Freund und ich, uns hat es überkommen, und es ist passiert. Und dann dachte ich mir so: ‚Ej krass, hier liegt gerade dein Ex-Freund neben dir.’"