Thomas Gottschalk verrät, wie viel Pension er bekommt

Der Entertainer Thomas Gottschalk zieht vor seinem 70. Geburtstag finanziell Bilanz. Der langjährige "Wetten, dass..?"-Moderator bekommt nach eigenen Angaben dank einer früheren TV-Festanstellung gut 900 Euro gesetzliche Pension. "915 Euro und 79 Cent", sagte er gegenüber "Handelsblatt".

"Das verdanke ich meiner Festanstellung beim Bayerischen Rundfunk in den Achtzigerjahren." Als Moderator habe er sich nie als Unternehmer gefühlt: "Ich war nie Unternehmer, sondern immer nur Gesichtsvermieter." Gottschalk sprach auch über seine Werbeverträge mit Haribo, die sich für ihn gelohnt hätten.

Wofür er am meisten Geld ausgegeben habe? "Für ein Schloss am Rhein, das mir nicht mehr gehört, und für eine Mühle in Malibu, die bis auf die Grundmauern verbrannt ist. Als Investor war ich super!" Das Schloss habe er mit Riesenverlust verkauft.