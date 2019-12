Todes-Drama in Familie von Günther Jauch

Das Fest der Liebe wird in der Familie Jauch dieses Jahr von einem Todesfall überschattet. Der Schwiegervater von Moderator Günther Jauch starb am Montag im Alter von 90 Jahren. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, wollte sich Klaus Sihler an einem Hotel am Bodensee mit seiner Tochter treffen. Dort brach er aber zuvor noch zusammen und starb noch an Ort und Stelle.

Sihler lebte in der Nähe des Hotels in einem Seniorenheim. Jauch selbst wolte laut Bericht den Todesfall nicht kommentieren.

Jauch ist seit über 30 Jahren mit Dorothea Sihler zusammen. Im Juli 2006 heirateten die beiden nach 18 Jahren Beziehung. Das Paar hat vier Kinder und lebt seit den 90er Jahren am Heiligen See in Potsdam.