Die ehemalige Teilnehmerin von "Germany's Next Topmodel", Anna Wilken, hat auf Instagram ein Bild ihrer Krankheit veröffentlicht. Der sonst so fröhliche Feed der 24-Jährigen wird durch dieses Schock-Bild unterbrochen. Ganz bewusst, denn sie möchte auf die Erkrankung Endometriose aufmerksam machen.

Tumore, Zysten Im Bauch bei Anna

Seit Jahren schon leidet Anne unter den Wucherungen im Bauch, die äußerst schmerzhaft sind und viele Frauen betreffen. Die Aufnahme zeigt das Model mit einer Bemalung, die die Krankheit sichtbar machen soll. Sie schreibt über ihre Krankheit: "Es sind Herde, auch als Tumore bezeichnet, die sich entzünden. Verwachsungen treten auf, oft auch Zysten und sie können immer und immer wieder auftreten. Sie sind unberechenbar, kommen wann und vor allem wo sie wollen. Sei es an oder in der Gebärmutter, Eileiter & an den Eierstöcken, Blase, Darm, Bauchfell, Becken, Zwerchfell und in seltenen Fällen auch an der Lunge. So, dass die Schmerzen einen oftmals in die Ohnmacht treiben, man nicht mehr in der Lage ist, seinen Alltag oder seine Arbeit normal auszuführen."

Anna Wilken: Großer Kinderwunsch

Annas derzeit größte Herausforderung im Bezug auf die Krankheit ist ihr unerfüllter Kinderwunsch. Für eine Befruchtung nimmt sie derzeit Medikamente und Vitamine eines Heilpraktikers. Bald will sie sich künstlich befruchten lassen, um endlich Mama werden zu können.