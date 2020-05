Topmodel: Maureen und Sarah P. im Finale

Spannend. Die letzten drei verbliebenen heimischen Kandidatinnen kämpften Donnerstag um den Einzug ins Finale. Dabei gaben Maureen, Sarah P. und Tamara alles. Und das sogar in schwindelnder Höhe! Beim Walk auf einem Gerüst mussten die Models ihre Höhenangst überwinden. Für Tamara war dabei allerdings Endstation. Als einziges Model schaffte sie den Walk in luftiger Höhe nicht, was sie im Endeffekt das Final-Ticket kostete.

Freude. Somit sind es Maureen und Sarah P., die sich mit den beiden deutschen Konkurrentinnen Lijana und Jacky nächste Woche um den Sieg duellieren werden.

Als heiße Anwärterin auf den Sieg und damit einhergehend auf einen Model-Vertrag und das Cover des Mode-Magazins Harper’s Bazaar wird schon seit einiger Zeit Sarah gehandelt. Vor allem jetzt, da ihre schärfste Konkurrentin Tamara aus dem Rennen ist.

Neu. Wie das Finale genau ablaufen wird, ist noch unklar. Fix ist nur, dass Designer Philipp Plein in Berlin dabei sein und die Mädels ausstatten wird, und dass Heidi Klum nur über Video aus L. A. zugeschaltet wird.

Zum ersten Mal: Finale ohne Model-Mama Heidi Klum

Schock. Dank dem Coronavirus wird das Finale von Germany’s Next Topmodel erstmals ohne Heidi Klum stattfinden. „Ich entschuldige mich – ich kann leider nicht nach Berlin reisen“, so Klum in einem Statement des Senders Pro7. Stream. Wegen der strengen Reisebestimmungen will Klum das Finale per Video-Stream in Los Angeles mitverfolgen und von dort aus die Siegerin küren. Die Show kommt aus dem TV-Studio in Berlin und wird ohne Publikum gesendet.

Tamara scheitert vor dem Finale

Schade. Für viele galt die 19-jährige Wienerin als Favoritin. Doch im Halbfinale war für Tamara Endstation. „Die Zeit war so unfassbar nice. Ich hab so viel dazugelernt. Danke für euren krassen Support“ – so bedankte sich das Model bei ihren Fans auf Instagram.