Erst letzten Sommer fand die Traumhochzeit in einem Luxusanwesen bei Venedig statt, jetzt dürfen sich Barbara Meier und Austro-Unternehmer Klemens Hallmann über ihr erstes gemeinsames Baby freuen. Das gab Meier auf Instagram bekannt. "Wir haben eine wunderschöne Überraschung zum Valentnstag", teaste sie ihre Follower in einer Story an. Dann ließ sie die Baby-Bombe platzen. In einem Posting verriet sie "Mr. & Mrs. Hallmann erwarten ein Baby". Dazu zeigte sie auch gleich ihren wachsenden Babybauch in einer Fotomontage, das dem Poster vom Hollywood-Film "Mr. & Mrs. Smith" nachempfunden wurde.