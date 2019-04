Am Dienstag erschüttert eine Nachricht die deutschsprachige Filmbranche. Die bekannte Schauspielerin Hannelore Elsner ist im Alter von 76 Jahren verstorben. Das berichtet die "Bild" unter Berufung auf die Anwälte der Familie online. Demnach sei sie nach kurzer schwerer Krankheit gestorben. "Als Anwälte der Familie von Hannelore Elsner haben wir die traurige Pflicht, der Öffentlichkeit mitzuteilen, dass Hannelore Elsner überraschend schwer erkrankt und am Ostersonntag friedlich eingeschlafen ist. Wir bitten, aus Respekt vor der Privatsphäre der Familie von weiteren Anfragen Abstand zu nehmen, zumal zu weiteren Details keine Stellung genommen wird", teilte der Familienanwalt Dr. Matthias Prinz mit.

Wie die deutsche "tz" schreibt, soll Elsner an Krebs erkrankt sein. Demnach wurde sie sogar in einem Münchner Krankenhaus behandelt, allerdings unter einem Pseudonym, wie es bei prominenten Patienten üblich sei. Nur wenige sollen über den dramatischen Gesundheitszustand der beliebten Charakterschauspielerin informiert gewesen sein. Ihr Umfeld, sowie das medizinische Personal bemühten sich um Geheimhaltung.

Constantin-Chef trauert: "Deutscher Film ist nun ärmer"

"Der deutsche Film ist nun ärmer", bestätigte Martin Moszkowicz als Vorstandsvorsitzender der Produktionsfirma Constantin Film den Tod der Schauspielerin.

Eindrucksvolle Vita

Geboren am 26. Juli 1942 im bayerischen Burghausen an der Grenze zu Oberösterreich, stieg Elsner bald zum beliebten Star in Fernsehen und Film auf. Mehr als 200 Fernseh- und Kinorollen finden sich im Oeuvre der umtriebigen Aktrice, die unter anderem 2015 mit der Romy geehrt wurde. Während die ARD-Serie "Die Kommissarin" (1994-2006) prägend für das Image der lasziven Diva wurde, zählen zu ihren größten Kinoerfolgen Dani Levys "Alles auf Zucker!" (2004) oder Doris Dörries Überraschungserfolg "Kirschblüten - Hanami" (2008). Dessen Fortsetzung "Kirschblüten & Dämonen" wurde nun zum letzten Film des Publikumslieblings.