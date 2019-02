Udo Jürgens wollte heiraten

Zukunft. Am 21. Dezember 2014 verstarb die Musik-Legende Udo Jürgens († 80) in seiner Wahlheimat Schweiz. Jetzt wurde aus dem engsten Umfeld des Entertainers bekannt, dass Udo noch große Pläne hatte. So wollte Jürgens nach seiner Tournee noch im Frühjahr 2015 seine Lebensgefährtin Michaela M. (48) heiraten. Mit ihr verband ihn seit Anfang der 2000er-Jahre eine enge Beziehung und mit ihr schrieb Udo auch den Roman "Der Mann mit dem Fagott". Wie sehr er seiner Michaela vertraute, zeigt auch eine jetzt aufgetauchte Patientenverfügung, die laut "Bunte" seine Lebensgefährtin an erster Stelle nennt.