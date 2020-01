Laura Müller, die Freundin von Schlagerstar Michael Wendler ziert das aktuelle Cover des deutschen "Playboys". Auf den erotischen Bildern ist viel des makellos erscheinenden Körpers des Teenagers zu sehen.

Laura: Schöne Erfahrung

Für sie selbst war die Zusammenarbeit mit dem Männermagazin eine sehr schöne Erfahrung, wie Laura auf Instagram ausplaudert: "Ich bin so unendlich stolz und überglücklich PLAYBOY COVER der aktuellen Februar Ausgabe 2020 sein zu dürfen. Der Playboy steht für mich für ästhetische, stilvolle, erotische und professionelle Bilder und mit dieser Zusammenarbeit ist für mich ein großer Traum in Erfüllung gegangen Ich bin so dankbar dafür. Ich habe mich selten so wohl in meiner Haut gefühlt, wie bei dem Shooting auf Mallorca und möchte auch anderen Frauen damit MUT machen: Lasst euch von anderen nicht verunsichern oder kritisieren, lernt euren Körper lieben, denn so wie ihr seid, seid ihr einzigartig und besonders."

Im Video verrät die 19 Jahre alte Laura, dass es zu Anfang komisch gewesen sei, sich auszuziehen. Doch sie habe sich rasch daran gewöhnt.

