Noch ist sie vielen bekannt als die Freundin von: Laura Müller, 19 Jahre alt und seit rund eineinhalb Jahren mit dem Sänger Michael Wendler zusammen. Doch die schöne Brünette möchte nicht auf ihr Liebesleben reduziert werden.

Laura Müller: Karrieretraum

Seit einigen Monaten bastelt Laura an ihrer - wie sie in Interviews bereits öfter gesagt hat - Traumkarriere als Influencerin. Und dabei scheint sie so einiges richtig zu machen. Sie hat bereits seit Längerem mehr Follower auf Instagram als ihr berühmtes "Schatzi" Micha (Er: 235.000 und sie: 499.000 !). Einige kluge Karriereschritte wie die Fotostrecke für den Playboy, die dem angestaubten Magazin rekordverdächtige Verkaufszahlen bescherte oder ihre Teilnahme bei "Let's Dance" heben den Marktwert der 19-Jährigen stetig.

Laura Müller: Das casht sie alleine ab

Doch was verdient Laura Müller? Alleine auf Instagram kann sie pro Posting bzw. Webeverlinkung rund 10.000 Euro einnehmen, schätzt der deutsche Marketingexperte Christian Biedermann zu RTL. Das Geheimnis? Laura mache viel richtig, sei neu, frisch und humorvoll - das mögen die Menschen. Nach oben hin sei übrigens noch Luft, so die Expertenmeinung.

Knappe Outfits - Laura bei "Let's Dance"