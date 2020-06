„Mein erster Tag als Micha’s Frau!“ Mit einer von unzähligen Herzen begleiteten Insta­gram-Fotoserie zeigt Laura Müller (19) ihr großes Hochzeitsglück. Am Freitag gab sie in Cape Coral (USA) Michael Wendler (49) das Ja-Wort. „Wir haben nun standesamtlich in meiner neuen Heimat Florida geheiratet und sind überglücklich!“

Sie heirateten ganz in Schwarz statt Weiß

Schräg: Auf den Hochzeits-Fotos trägt die Braut, die sich bereits stolz und zur Verbitterung von Wendlers Ex Claudia Norberg „Laura Sophie Norberg“ nennt, ein schwarzes Off-Shoulder-Kleid mit Volants. Dazu eine schwarze Glitzertasche und schwarze Louboutins. Also keine Spur von Weiß.

Hochzeits-Dinner. Ob sie wirklich so düster vor den Standesbeamten trat, lässt die Insta-Queen aber offen: „Ich habe mir dieses wunderschöne Kleid fürs Dinner ausgesucht.“ Schließlich hat ihr Göttergatte für den Hochzeitstag ein Nobel-Restaurant in Fort Myers reserviert. Dort haben die beiden ihr neues Ehe-Glück mit teurem Champagner begossen. Als Erste gratulierte Wendlers Tochter Adeline via Insta­gram: „Ich freue mich unglaublich für euch beide!“

Ehe als TV-Show: RTL zeigt kirchliche Trauung

Die Frage des Braukleids soll am Dienstag auf RTL geklärt werden. Da kommt die nächste Folge von Laura und der Wendler – Jetzt wird geheiratet. Auch bei der kirchlichen Trauung mit der Familie und Freunden, die im Juli in Deutschland über die Bühne gehen soll, sind natürlich die TV-Kameras mit dabei.