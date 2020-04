Wendler: Peinlicher Fehler bei Verlobung

Halb Deutschland hat darauf gewartet, die andere Hälfte wird zwangsbeglückt. Das derzeit umstrittendste Promipaar, Michael Wendler und Laura Müller, hat sich verlobt. Der Schlagerstar hat sein Vorhaben schon mehrfach angekündigt und nun endlich umgesetzt. Auf einer Dachterrasse, die mit roten Rosen bestückt war, im Hintergrund zu sehen: der Kölner Dom.

Wendler-Englisch = Autsch

Nach einer Probe für die Tanzshow „Let’s Dance“ stellte der Wendler die Frage aller Fragen. Auf Instagram steht grammatikalisch einwandfrei zu lesen: „She said yes.“ Doch im Clip von RTL hört sich seine Formulierung anders an. Da tönt Michael in die Kamera: „She say yes…“ Ein großes Autsch für alle, die auf richtige Satzbildung stehen. Gut für die beiden Turteltäubchen, dass sie einander anscheinend auch ohne Worte verstehen… Die große Heiratssause soll übrigens in Amerika stattfinden; in kleinerer Gästerunde.