Wendler-Vater: "Ehe ist Fake!"

Aufreger. „Ich erkenne die Ehe mit dem Nacktmädchen nicht an.“ Nach Mutter Christine ätzt nun auch Michael Wendlers Vater Manfred Weßels (72) über die Trauung seines 48-jährigen Sohnes mit Laura Müller (19) „Über die peinliche Show-Hochzeit in Florida lache ich mich tot. Eine in den USA geschlossene Ehe ist in Deutschland gar nicht gültig. Michael und Laura spielen ihre Rollen nach Drehbuch. Echte ­Liebe sieht anders aus!“