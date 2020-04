Wer zeigt hier seine kessen Bäckchen?

Nett, wie uns dieses Nacktmodell, sie selbst nennt sich manchmal auch Nacktschnecke, die Zeit im Homeoffice vertreiben möchte…

So läufts bei Micaela Schäfer

Micaela Schäfer meldet sich auf Instagram aus der Isolation, gibt einen Lagebericht: „Wow ist mein Kühlschrank voll. Und voller leckerer Sachen. Wem langweilig ist, der kann mich am Samstag übrigens im Livestream sehen um 18.30 Uhr und mit mir quatschen und so (Link in Bio) und ich drehe für Euch noch ein Video was ich so Zu Hause mache. Sind nicht ganz Jugendfrei.“

Finanzieller Einbruch

Obwohl das Nacktmodel sonst auf textilfrei setzt, hat sie sich bei einem neueren Posting in Corona-Uniform, also in Schutzmaske, geschmissen. Schäfer scheint die Krise locker zu nehmen, trotz starker finanzieller Einbußen, wie sie unlängst sagte.