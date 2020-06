Wirbel um Fischers Geheim-Comeback

Auf der deutschen Website schlager.de tauchte dieser Tage ein Aufruf von Helene Fischer auf, der ihre Fans in wahre Verzückung versetzt. So soll die Schlagerqueen mit der Anzeige auf der Suche nach Schreibern für neue Songs sein und fordert diese auf, ihre ­Arbeiten an sie zu senden. Keine ungewöhnliche Praktik im Musikbusiness. Es ist mehr ein Detail, das für Furore sorgt.

Neues Album von Fischer in Planung

Der Aufruf für Komponisten & Co. sagt nämlich, dass ein neues Album von Helene Fischer schon demnächst erscheinen soll. Von einem „für den aktuell im Herbst 2020 geplanten Release“ werden noch Songs gesucht.

Öffentliche Auftritte von Fischer gab es bereits seit Monaten keine mehr. Gemeinsam mit Freund Thomas Seitel soll Fischer am deutschen Ammersee zurzeit ein neues Haus bauen und ihre Auszeit genießen. Ein Comeback im Herbst wäre für die Fans der Schlagerkönigin wohl das Allergrößte.