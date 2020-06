Wird Helene Fischer jetzt Österreicherin?

Wird Schlager-Star Helene Fischer jetzt Österreicherin? Gerüchten zufolge soll sich die 35-jährige Deutsche am Attersee in Oberösterreich ein Haus direkt am See gekauft haben. Bestätigung dafür gibt es aber noch keine.

Laut Insidern soll es sich um ein Anwesen in Nußdorf am Attersee handeln. Fischer soll sich eine ältere Villa mit direktem Seezugang gekauft haben.

Ein zumindest teilweiser Umzug nach Österreich würde dabei durchaus Sinn ergeben. Die Familie von Helenes neuem Freund Thomas Seitel wohnt bereits in Oberösterreich.