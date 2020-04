Youtube-Star JayJay Jackpot stirbt mit nur 32 Jahren

JayJay Jackpot (bürgerlich: Janina-Dominique Buse) war ein echter Youtube-Star. Die junge Deutsche wurde vor fünf Jahren mit witzigen Videos bekannt, in denen sie sich dumm stellte und so den Menschen die Welt erklärte. Nun ist die Kult-Blondine gestorben – sie wurde nur 32 Jahre alt.

Schwerer Herzfehler

Wie die BILD berichtet, litt JayJay Jackpot an einem Herzfehler und musste in den letzten Monaten immer wieder medizinisch behandelt werden. In der Nacht auf Dienstag ist sie nun in der Hannover Klinik an Herzversagen gestorben. Ihr Manager bestätigte gegenüber der BILD: „„Nach langer schwerer Krankheit kam ihr Tod letztendlich doch überraschend. Wir sind traurig, sie verloren zu haben, jedoch erleichtert, sie erlöst zu wissen, und dankbar für die Zeit, die wir mit ihr hatten.“

JayJay Jackpot hatte eine riesige Fan-Gemeinde: Auf Youtube hatte sie 262.000 Abonnenten, 111.000 User folgten ihr auf Instagram. Ihren letzten Clip veröffentlichte die Kulti-Blondine Ende Februar, allerdings wurde dieses Video schon vor mehreren Jahren aufgenommen.

Nachdem es zuletzt ruhiger um JajJay Jackpot wurde, wollte die junge Deutsche heuer wieder voll durchstarten. Es soll sogar Gespräche über ein TV-Format gegeben haben. Die 32-Jährige lebte zuletzt bei ihren Eltern in Neustadt am Rübenberge in Niedersachsen.