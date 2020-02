Zu Beginn von Woche 5 zeigt sich Sebastian etwas enttäuscht von der kämpferischen Leidenschaft seiner Single-Ladys: "Ein paar Mädchen, finde ich, haben sich so zurückgelehnt. Ich erwarte mir mehr eigentlich." Ein Gruppendate soll den Kampfgeist der Frauen wieder zum Leben erwecken. Anna, Jenny T., Vanessa und Denise-Jessica lädt er zu einem actionreichen Tag am Strand ein - mit dem Flyboard geht es in luftige Höhe über dem Meer. Begeisterung auf allen Seiten - nur für Denise-Jessica ist das Date nicht ganz nach ihrem Geschmack und lässt das die anderen auch spüren. "Das war schon ein sehr zickiges Verhalten. Find´ ich nicht so cool.", urteilt der Bachelor.

Emotionale Momente

Tags drauf lädt der Bachelor Diana zu einem außergewöhnlichen Einzeldate ein. Mit der 22-Jährigen wagt er einen ganz besonderen Blick in die Zukunft: Sie feiern gemeinsam ihren 40. Hochzeitstag. Ausgezeichneter Maskenbildner-Kunst sei Dank, erleben die beiden emotionale Momente, die den Tag unvergesslich machen. Doch dann scheint das Date eine unschöne Wendung zu nehmen und Diana kehrt unter Tränen zurück in die Villa .

Sebastian und Diana als altes Ehepaar

ACHTUNG, Spoiler

Überraschung am nächsten Morgen: Plötzlich steht Sebastian in der Tür! Eine der Frauen entführt er spontan zu einem Einzeldate. Seine Wahl fällt auf Linda und das aus einem ganz bestimmten Grund: "Hauptbestandteil dieses Dates ist es, dass ich herausfinde, wie nah komme ich der Frau." In einem Dufthotel verbringen sie romantische Stunden zu zweit. Nach einer entspannenden Massage will es der Bachelor wissen und die rassige Schönheit küssen - doch sie weicht aus. Später erklärt sie ihm: "Ich möchte halt nicht eine von vielen sein." Hat Sebastian Verständnis für ihre Zurückhaltung? Oder erliegt sie seinem Charme während des Übernachtungsdates vielleicht doch noch?

Aufreibende Woche für den Bachelor

Sebastians Resümee der aufreibenden und zugleich aufschlussreichen Woche: "Ich habe sehr viel herausgefunden über ein paar Mädchen, die mich anfangs sehr interessiert haben und wo ich jetzt wieder ins Schwanken gekommen bin." Entsprechend überraschend fällt seine Entscheidung in der 5. Nacht der Rosen aus, die vor allem eine Frau fassungslos zurücklässt: "Ich bin sauer und komme mir komplett verarscht vor."

