× Amira Pocher: Bittere Abrechnung mit Olli

Die Hoffnung auf ein gemeinsames Weihnachtsfest mit ihren Kindern ist für die Pochers jetzt scheinbar vom Tisch.

In nicht ganz zwei Wochen ist Weihnachten. Das Fest der Liebe und Familie - leider nicht bei Amira und Oliver Pocher. Bei dem Ex-Paar ist ein gemeinsames Weihnachten in weite Ferne gerückt. Zwar zeigte sich Amira bei einer deutschen Spenden-Gala bereits ein wenig in Festtagsstimmung und hat bereits einen Plan, wie ihr Fest aussehen soll.

© Screenshot/ZDF/ZDFmediathek/Ein Herz für Kinder ×

"Ich werde mit meinen Kindern und meiner Familie in Köln feiern. Die kommen aus Österreich angereist. Ich freue mich sehr, weil ich Weihnachten liebe: die Feiertage, die Musik, die Kekse", so Amira zur Bild-Zeitung.

Olli kein Familien-Mitglied mehr

Zur Familie zählt sie ihren Ex-Mann somit nicht mehr. Das bestätigte sich auch bei der TV-Gala, als es der Comedian einmal mehr nicht lassen konnte, gegen seine Ex zu sticheln. Am Red Carpet rechnete Amira dann mit Olli ab. "Man könnte mit mir einfach ganz normal sprechen und dann könnte man auch Weihnachten friedlich miteinander verbringen – für die Kinder wäre das wirklich wünschenswert", meinte sie verärgert zum Magazin "Bunte". Die gebürtige Österreicherin brauche erstmal Zeit "um zu heilen" und da wäre engerer Kontakt zu Olli kontraproduktiv.

Comedian planlos zu Weihnachten

Wie Olli die Feiertage verbringen wird, weiß er selbst noch nicht. Auf jeden Fall nicht bei seinen Eltern in Hannover. "Was soll ich denn in Hannover? Meine Eltern sind Zeugen Jehovas. Da wird kein Weihnachten gefeiert", so Olli zur "Bild" und gibt auch zu noch keinen Plan zu haben.

Amira und Oliver Pocher, Sandy Meyer-Wölden © Getty ×

Eine Einladung gäbe es für ihn allerdings. Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden feiert Weihnachten mit ihren fünf Kindern in Miami. "Die Dauereinladung für Herrn Pocher steht", meint Ollis Ex. Ein Weihnachtsfest, das alle gemeinsam feiern ihr ihrer Meinung nach "zu ambitioniert". "Es ist ja alles noch sehr frisch", so Meyer-Wölden.