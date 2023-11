Amira und Biyon sprechen über ihr erstes gemeinsames Treffen.

Wer die neuesten Entwicklungen über Amira und Oliver Pocher verfolgt, der weiß Bescheid: Er will dem Trennungsschmerz mit viel Witz beikommen, sie spricht gerne über ihre Gefühle.

Amira Pocher hat gemeinsam mit ihrem Bruder Hima einen Podcast, hat sich in Folge zwei über die Trennung von Olli geäußert ( Hier nachlesen ). Nun hat die Bild einige Details einer anderen Podcastfolge, des Formates "Hey Amira", analysiert. Ende Juni interviewte Amira den Glücksguru Biyon Kattilathu zum Thema Selbstliebe und wie man sich in Stimmung bringt, wenn man traurig ist. Die zwei sprachen auch darüber, wie und wann sie sich kennengelernt haben.

Gleiches Flugzeug

Sie flogen im Frühling in der gleichen Maschine nach Bali. Amira : "Wir saßen fast nebeneinander. Ein Platz war dazwischen." Und Biyon erklärt: "Da habe ich übrigens gesehen, was du liest! Ich gucke immer, was Menschen lesen in meiner Umgebung."

Doch isser!

Amira gab sich im Podcast überrascht: "Ach, das hast du gesehen?" Und erklärt selber, sie habe oft zu ihm rüber geschaut und gedacht, er komme ihr bekannt vor. Erst beim Aussteigen war sie sicher, dass er der Glücksguru ist: "Da haben wir uns länger angeguckt ind ich so: "Boah, doch immer! Ich sage jetzt einfach mal Hallo! Und dann hast du "Hallo" gesagt!" Am Ende des Podcast kam dann noch die Einladung, mal zu einem seiner Auftritte zu kommen.