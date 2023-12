Bislang wurden die zwei Buben stark von der Öffentlichkeit abgeschirmt.

Die Trennung der Pochers beschäftigt den deutschsprachigen Raum. Das einstige Dream-Team geht offiziell seit diesem Sommer getrennte Wege, laut Amira jedoch schon viel früher.

Olli verarbeitet die Geschehnisse humoristisch, wird mit seinem Liebesschmerz auch auf Tour gehen, wo er als " Liebeskasper " noch mehr Einblick in sein Seelenleben gibt. Amira versucht die Weihnachtszeit, von der sie ein großer Fan ist, sehr zu genießen.

Podcast gibt Aufschluss

Doch auch Amira verarbeitet die Trennung - zumindest ein wenig - öffentlich. In ihrem Podcast "Liebes Leben", den sie zusammen mit ihrem Bruder Hima führt, kommt freilich immer wieder die Sprache auf Ex Olli bzw das aktuelle Verhältnis zu ihm. Immer wieder lässt sie durchblicken: Es ist schwierig. Was die beiden jedoch gut hinbekommen haben dürften, sind ihre zwei gemeinsamen Kinder.

So sind die Kids

Als sich das Gespräch um Amiras Schulzeit dreht, vergleicht sie und meint: Ihre Burschen könnten wohl auch so frech und aufgedreht werden, wie sie es früher war. Kein Wunder, immerhin würde dieses Potenzial auch von Olli kommen. Amira: "Das ist eine tödliche Mischung!" Und dann kommt noch eine kleine Stichelei nach, die uns verrät, wie denn die Kids aussehen: "Aber eine sehr gute Mischung ist, dass sie optisch viel von mir haben!" Viel mehr werden wir so bald nicht erfahren über die Kinder der beiden.