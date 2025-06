Schweinsteiger: Erster Solo-Auftritt seiner Ex Ana Ivanovic Es ist ihr erster großer öffentlicher Auftritt nach dem Liebes-Aus – und was für einer! Ana Ivanović (36), frühere Tennis-Weltranglistenerste, zeigte sich am Rande des French-Open-Finales im Pariser Stadion Roland Garros strahlend, elegant und entschlossen.