Blitz-Hochzeit für TV-Star Johannes B. Kerner

Erst im Herbst lernten sich der beliebte TV-Moderator und die bildhübsche Kunsthistorikerin kennen und lieben. Jetzt haben sie geheiratet

Vor rund zwei Wochen haben sich Johannes B. Kerner und Alina Schiess im engsten Kreis das Ja-Wort im Münchner Standesamt direkt am Englischen Garten. Anwesend waren nur seine Kinder und ihre Familie.

Alina Schiess © Hersteller ×

Kennengelernt haben sich die Beiden bei der Veranstaltung. Im letzten Herbst soll es dann zwischen Kerner und Schiess gefunkt haben. Die studierte Kunsthistorikerin stammt aus Bayern und studierte an der University of California in Los Angeles und in München, wo sie auch eine Kunstmanagement-Agentur betreibt mit der sie Sammler und Künstler berät.

Johannes B. Kerner © Getty ×

Für TV-Liebling Kerner ist die bereits zweite Ehe. Von seiner ersten Frau Britta ließ er sich 2019 scheiden. Aus der Ehe gehen vier gemeinsame Kinder hervor. Das Patchwork soll laut "Bild"-Zeitung sehr gut funktionieren. Kerners Ex und seine Kinder sollen Alina schon längst kennen.