Blümchen: ER ist ihr geheimer Mann

Am Wochenende war es soweit: Jasmin Wagner alias "Blümchen" trat erneut vor den Traualtar. Wen sie geheiratet hat, verraten wir jetzt

Am Wochenende gab Jasmin Wagner (43) alias "Blümchen" ihrer großen Liebe in Hamburg das Ja-Wort. Den Mann, den sie geheiratet hat, hielt die Sängerin jedoch seit zwei Jahren geheim. Die beiden haben sogar eine gemeinsame Tochter. Das Liebesglück ist nun perfekt.

© MA Hemp Wear Ulrik Schiøtz soll Jasmin Wagners geheimer Mann sein ×

Seit Bekanntwerden der Hochzeits-News fragen sich die Fans, wer Wagners Liebster sein könnte. Laut "Bild" handelt es sich dabei um den Dänen Ulrik Schiøtz. Er soll 38 Jahre alt sein und seit 2018 das Hamburger Start-up-Modeunternehmen "MÁ Hemp Wear" führen. Mittlerweile vermarkte er bereits mehrere Kollektionen online.

"Blümchens" Mann ist viel gereist

Der fesche Däne sei in Norddeutschland aufgewachsen und habe nach der Matura Soziologie in Frankreich studiert. Danach ging er nach Norwegen, wo er Schiffsscheinwerfer verkaufte. Später studierte Schiøtz BWL in Kopenhagen und arbeitete in einer Werbeagentur. Ein Blind Date, das Freunde ausgemacht haben, soll "Blümchen" und ihren Traummann zusammengeführt haben.

Vater hatte Lizenz für Diddl-Maus

Ulriks Vater ist sehr wohlhabend. 1985 gründete Kjeld Schiøtz die Firma "Depesche", die heute ca. 130 Millionen Euro Umsatz im Jahr macht. Der Durchbruch gelang ihm mit der Comic-Figur "Diddl". Die weiße Springmaus mit Latzhose, die von Thomas Goletz gezeichnet wurde. Plüschtiere, Grußkarten und vieles mehr wurden auf den Markt gebracht. Die Lizenz verkaufte Schiøtz im Jahr 2014.