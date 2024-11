Caroline Beil im Scheidungskrieg: Sie und Kinder müssen raus aus dem Haus

Derzeit ist der Rosenkrieg zwischen Caroline Beil und ihrem Noch-Ehemann Philipp Sattler extrem wie nie.

Die Gefühle dürften geklärt sein - statt Liebe herrscht nun Hass beim ehemaligen Paar - Moderatorin Caroline Beil und Zahnarzt Philipp Sattler.

Rosenkrieg

Das Ex-Paar befindet sich derzeit in einem Rosenkrieg. Noch nicht geklärt sind die Besitztümer der beiden. Allem voran das gemeinsame Haus in Brandenburg, das sie mit Tochter Ava (7) und David (15), Beils Sohn aus einer früheren Ehe bewohnt.

Pfändung und Zwangsversteigerung

Beil soll, so berichtet es die Bild, noch vor Weihnachten eine neue Bleibe für sich und die Kinder brauchen. Denn zwischenzeitlich hatte Ex Sattler die Kreditraten für das Heim ausgesetzt. Resultat: es war die Rede von Pfändung und Zwangsversteigerung!

Schon verkauft

Doch nun seien die Hausbelange geklärt. Es soll für rund 1,5, Millionen Euro verkauft werden. Nun soll die große Wohnungssuche in Berlin stattfinden. Nicht so leicht, besonders vorm Jahreswechsel und mit Zeitdruck. Sattler lebt übrigens auch in Berlin und hat aktuell bereits seit einigen Monaten eine neue Beziehung.