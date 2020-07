Cathy Lugner: Playboy-Hit mit Micaela Schäfer

Cathy Lugner hat seit vielen Jahren ein einziges Karriere-Ziel: Im US-Playboy zu erscheinen. Für den slowakischen Playboy zeigte sich Cathy 2017 splitterfasernackt. Damals ging für sie ein großer Traum in Erfüllung. Nun fragte sie ein Fan auf Instagram, wann sie denn in der deutschen Ausgabe des Männermagazins zu sehen sei. Cathy antwortete geheimnisvoll: „Vielleicht bald. Lasst euch überraschen.“

Playboy-Deal als Duo

Jetzt ist es bald soweit. Doch Cathy ist nicht alleine im Männermagazin zu sehen, sondern mit Busenfreundin Micaela Schäfer. Die erotische D-Jane hat das Shooting bereits auf ihrer Instagram-Seite angeteast. Schäfer schreibt: "Endlich gibts wieder heiße neue Photos von mir . Aber ich war nicht alleine vor der Kamera. Mit welcher heißen TV Blondine werde ich wohl bald im Playboy zu sehen sein ? Bin gespannt auf Eure Tipps. Noch ein paar Tage, dann gibts die Photos und exklusives Behind The Scenes Material".

Scharfe Bilder

Auf Cathys Insta-Profil gibt es schon die erste Kostprobe zu sehen. In schwarzen Dessous räkelt sie sich auf einer Couch. Hinter ihr: Micaela in roter Spitzenunterwäsche, sie sanft streichelnd. Keck schreibt Blondine Cathy dazu: "I guess every blondie needs a brownie." Die heißen Aufnahmen sind in Berlin entstanden und bald im Playboy zu sehen.